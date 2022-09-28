Filip Novak, Al Jazira'ya gitti

Fenerbahçe'den ayrılan Filip Novak'ın yeni adresi Al Jazira oldu.

Haber; Sporx.com
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Filip Novak, Al Jazira'ya gitti
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28 Eylül 2022 20:23
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Filip Novak'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

BAE ekiplerinden Al Jazira, Çek savunma oyuncusu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada transferin bedelsiz gerçekleştiği belirtilirken, sözleşmenin süresine ise değinilmedi.

KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE AYRILIK

Fenerbahçe, Novak ile yolların ayrıldığını, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle açıklamıştı.

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