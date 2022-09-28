Filip Novak, Al Jazira'ya gitti

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Filip Novak'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.



BAE ekiplerinden Al Jazira, Çek savunma oyuncusu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.



Yapılan açıklamada transferin bedelsiz gerçekleştiği belirtilirken, sözleşmenin süresine ise değinilmedi.



KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE AYRILIK



Fenerbahçe, Novak ile yolların ayrıldığını, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle açıklamıştı.





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