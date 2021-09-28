Fernando Muslera'ya özel terapi

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera S.O.S. veriyor. Göztepe karşısında da kalesini kapatamayan 35 yaşındaki eldiven, Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera'ya özel terapi
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28 Eylül 2021 10:02
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera S.O.S. veriyor.

Göztepe karşısında da kalesini kapatamayan 35 yaşındaki eldiven, Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yedi.

Kurtarış oranı yüzde 58 olan Muslera, bu alanda ligin en kötü kalecisi konumuna geriledi. Muslera geçen sezonlarda kurtarış yüzdesini yüzde 80'lere çıkarmış ve ligin en iyisi olmuştu.

Fatih Terim'in Muslera'yla yakından ilgilendiği ve eski günlerine dönmesi için yoğun çaba harcadığı bildirildi. 


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