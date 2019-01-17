Fenerbahçe'nin stoperde A-B-C planı

Serdar Aziz için Galatasaray'a bonservis bedeli vermek istemeyen Fenerbahçe'nin transferde iki adayı daha var; Çağlar ve Boyata...Çağlar Söyüncü için de Leicester City ile temasa geçti. İngiliz ekipte forma şansı bulamayan milli oyuncuyu 6 aylığına kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler, Leicester'a teklifini yaptı. İngiliz ekibin 22 yaşındaki stoperi kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenilirken, Çağlar'ın da Türkiye'ye dönmek istemediği bildirildi.Fenerbahçe'nin, Celtic'te forma giyen Dedryck Boyata için nabız yokladığı aktarıldı. 28 yaşındaki Anga Dedryck Boyata bu sezon Celtic'te 21 maça çıkıp 1 gol 1 asistle oynadı