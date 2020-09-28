Fenerbahçe'de Yunan forvet gündemde

Fenerbahçe forvet transferi için Panathinaikos'un genç golcüsü Argyris Kampetsis'e yöneldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Fenerbahçe'de Yunan forvet gündemde
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28 Eylül 2020 17:36
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası, forvet transferinde ilk imza atan isim Samatta oldu ancak sarı-lacivertlilerin bu bölgeye bir takviye daha yapması bekleniyor.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, İtalyan ve Hollandalı kulüplerin de ilgisini çeken Yunan forvet Argyris Kampetsis'i kadrosuna katmak istiyor.

21 yaşındaki forvetin, kulübü Panathinaikos'la olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. Kampetsis, Olympiakos altyapısından sonra Borussia Dortmund II'de forma giydi ve 2018'de tekrar Yunanistan'a döndü.

Genç forvet, Yunanistan U21 takımında da forma giyiyor. 



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