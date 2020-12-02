Fenerbahçe'de Valencia sevinci

Enner Valencia, istikrarsız performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilse de Erol Bulut'un vazgeçemediği isimlerden biriydi. Tecrübeli oyuncu, koronavirüs testi pozitif çıkınca Milli maç için gittiği ülkesi Ekvador'da kalmıştı.

Haber; Sabah
Abone Ol
Fenerbahçe'de Valencia sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2020 09:26
Ekvador Milli Takımı'nda olduğu dönemde koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia'nın tedavisi ve karantina süresi tamamlandı.

31 yaşındaki futbolcu dün gece İstanbul'a geldi. Burada da teste girecek oyuncu, alacağı ilk negatif sonucun ardından takıma katılabilecek. Teknik direktör Erol Bulut uygun görürse Denizli'de süre alabilecek.

Enner Valencia, bu sezon ligde 8 mücadelede sahaya çıkarken 1 gol sevinci yaşadı, 2 de asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için