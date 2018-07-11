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Fenerbahçe'de sır gibi saklanan isim; Mirallas

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adı sır gibi saklanan ismin Mirallas olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan isim; Mirallas
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11 Temmuz 2018 04:40
Fenerbahçe'nin transferde sağ gösterip sol vurmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Everton'un sağ kanat oyuncusu Kevin Mirallas için çok ciddi girişimlerde bulunuyor. Belçika basınında yer alan haberde geçen sezonun ikinci yarısında Olympiakos'ta kiralık oynayan 30 yaşındaki Belçikalı futbolcu için Cocu'nun devreye girmesinin yeterli olacağı belirtildi.

Her iki kanatta görev yapabilen Mirallas'ın önemli özelliklerinden biri de sürekli dikine oynamayı düşünmesi.



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