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Fenerbahçe'de istatistik lideri Giuliano

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında forma giyen 25 futbolcunun içinde bin 373 dakikayla Brezilyalı Giuliano, teknik direktör Aykut Kocaman'ın en fazla süre verdiği isim oldu. Sezonun ilk yarısında 8 gol atan Giuliano, Fenerbahçe'nin en skorer ismi durumunda. Sarı-lacivertli ekipte lig maçlarında forma giyen 25 oyuncu 4 kırmızı, 45 sarı kart gördü.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de istatistik lideri Giuliano
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26 Aralık 2017 12:56
Süper Lig'de sezonun geride kalan ilk yarısında Fenerbahçe'nin en istikrarlı futbolcusu Brezilyalı Giuliano de Paula oldu.

Sezonun ilk haftası geride kaldıktan sonra Rusya kulübü Zenit'ten transfer edilen Giuliano, sarı-lacivertli ekipte 16 maçın tamamında forma giydi. Ligin 2. haftasındaki Trabzonspor maçında yedek soyunan Brezilyalı futbolcu, son 15 müsabakada ise ilk 11'de şans buldu. 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, bin 373 dakika sahada kaldı.

Giuliano'yu vatandaşı Josef de Souza takip etti. Forma giydiği 16 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıkan De Souza, bin 351 dakika formasını terletti.

Bu futbolcuları, tamamı ilk 11 olmak üzere 15'er maçta süre alan Rus Roman Neustaedter ile Faslı Nabil Dirar izledi. Neustaedter, bin 315 dakika, Dirar ise bin 197 dakika süre buldu.

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında forma giyen 25 futbolcudan en az süre alanı 6 dakika ile Muhammed Samed Karakoç ve 23 dakika ile Ahmethan Köse oldu.  

- En golcü Giuliano 

Sezonun ilk yarısında rakip fileleri 34 kez havalandıran Fenerbahçe'de en golcü isim olarak da Giuliano ön plana çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk yarısında 12 futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu futbolcular, ağları 33 kez havalandırırken, Gençlerbirliği maçında Halil İbrahim Pehlivan topu kendi kalesine gönderdi.

Takımın en fazla süre alanı olan Giuliano, rakip fileleri 8 kez havalandırarak, sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde en skorer ismi olarak dikkati çekti. Brezilyalı futbolcuyu 5 golle Mathieu Valbuena ile üçer gollü Roberto Soldado ve Ozan Tufan takip etti.

Fenerbahçe'de hücum oyuncularından 3 gollü Roberto Soldado, 2 golü bulunan Vincent Janssen ile ilk yarıda gol sevinci yaşayamayan Jose Fernandao ve Aatıf Chahechouhe ile sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Robin van Persie beklentileri karşılayamadı. 

- Kart raporu 

Fenerbahçeli futbolcular, sezonun ilk yarısında 4 kırmızı, 45 sarı kart gördü.

Geride kalan 17 maçta birer kırmızı ve dörder sarı kart gören Martin Skrtel, Luis Neto ve Alper Potuk, bir kırmızı ve 3 sarı kartla cezalandırılan İsmail Köybaşı, sarı-lacivertli ekibin en hırçın futbolcuları oldu. 

Fenerbahçe'de Giulinao, Dirar, Mauricio Isla, Ozan Tufan, Van Persie, Oğuz Kağan Güçtekin, Fernandao, Ahmethan Köse ve Muhammed Samed Karakoç sezonun ilk yarısında hiç kart görmedi. 

- Fenerbahçeli futbolcuların ilk yarı performansı 

Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların oynadıkları maç, ilk 11'de başladığı karşılaşma sayısı ile aldıkları toplam süreler ve gördükleri kart sayıları şöyle:

 Futbolcu Maç  İlk 11  Süre  Gol  Sarı kart  Kırmızı kart 
 Giuliano de Paulo  16  15  1373  8  -  -
 Josef de Souza  16  15  1351  1  5  -
 Roman Neustaedter  15  15  1315  2  4  -
 Nabil Dirar  15  15  1197  2  -  -
 Mathieu Valbuena  16  12  1013  5  1  -
 Mauricio Isla  14  12  1013  -  -  -
 Volkan Demirel  11  11  990  -  2  -
 Mehmet Topal  12  10  954  2  1  -
 Martin Skrtel  10  10  896  2  4  1
 İsmail Köybaşı  11  8  778  -  3  1
 Ozan Tufan  9  9  771  3  -  -
 Vincent Janssen  11  9  753  2  4  -
 Hasan Ali Kaldırım  9  9  750  1  3  -
 Luis Neto  8  8  675  -  4  1
 Carlos Kameni  6  6  540  -  1  -
 Aatıf Chahechouhe  12  6  529  -  1  -
 Roberto Soldado  13  4  528  3  2  -
 Şener Özbayraklı  8  5  466  -  4  -
 Alper Potuk  11  3  454  2  4  1
 Mehmet Ekici  4  2  192  -  1  -
 Robin van Persie  2  2  112  -  -  -
 Oğuz Kağan Güçtekin  4  1  51  -  -  -
 Jose Fernandao  3  -  40  -  -  -
 Ahmethan Köse  1  -  23  -  -  -
 Muhammed Samed Karakoç  1  -  6  -  -  -



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