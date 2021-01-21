Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı olan oyuncu amleiyat geçirdi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu
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21 Ocak 2021 18:04
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için sakatlık açıklaması geldi. Köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı olan oyuncu ameliyat geçirdi. 

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama; 

"Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçirdi.
 
Ameliyatı yapan Prof. Dr. Alper Kaya, operasyonun başarılı geçtiğini ve sporcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
 
Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'na geçmiş olsun der, en kısa zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz."


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