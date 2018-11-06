Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, derbide devre arasında oyundan alındı. Benzia, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, "Her zaman ben. B*ktan bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar" ifadelerini kullandı.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, yönetim, konuyla ilgili olarak Koeman ve Comolli'den gelecek raporu bekliyor.
Kötü performansından sonra disiplin sorunları da yaşamaya başlayan Benzia'ya ciddi bir para cezası gelebilir.
ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin devre arasında oyundan çıkan Yassine Benzia, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özür dilemişti
Benzia, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettim. Kazanma isteğim ve öfkemin beni yönetmesine izin vermemeliydim. Kulübümüzden, Başkanımızdan, sportif direktörümüzden, bütün teknik ekipten, taraftarlarımızdan ve takipçilerimden özür dilerim.'' sözlerini kullandı.
Galatasaray derbisinin ikinci yarısının başında oyundan çıkan Benzia, ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.'' paylaşımında bulunmuştu.
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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, yönetim, konuyla ilgili olarak Koeman ve Comolli'den gelecek raporu bekliyor.
Kötü performansından sonra disiplin sorunları da yaşamaya başlayan Benzia'ya ciddi bir para cezası gelebilir.
ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin devre arasında oyundan çıkan Yassine Benzia, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özür dilemişti
Benzia, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettim. Kazanma isteğim ve öfkemin beni yönetmesine izin vermemeliydim. Kulübümüzden, Başkanımızdan, sportif direktörümüzden, bütün teknik ekipten, taraftarlarımızdan ve takipçilerimden özür dilerim.'' sözlerini kullandı.
Galatasaray derbisinin ikinci yarısının başında oyundan çıkan Benzia, ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.'' paylaşımında bulunmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın