Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı çevrim içi yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı 23 Ocak Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirilecek.
Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden 10.30-13.30 saatleri arasında yapılacak.
Sarı-lacivertlilerin toplantısı, Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden 10.30-13.30 saatleri arasında yapılacak.
Sarı-lacivertlilerin toplantısı, Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak.