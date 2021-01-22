Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı çevrim içi yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı 23 Ocak Cumartesi günü çevrim içi yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı çevrim içi yapılacak
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22 Ocak 2021 14:05
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı 23 Ocak Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirilecek.

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden 10.30-13.30 saatleri arasında yapılacak.

Sarı-lacivertlilerin toplantısı, Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak.



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