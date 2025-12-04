03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Fenerbahçe'ye kenardan ekstra katkı: Tedesco

Süper Lig'de namağlup tek takım olan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun hamleleri dikkat çekti. İtalyan hoca yedek kulübesinden 11 gollük katkı elde etti.

calendar 04 Aralık 2025 09:51
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco kenar yönetimiyle dikkat çekiyor.

Bu sezon Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda olan sarı-lacivertlilerde, Tedesco'nun başarısı ciddi katkı verdi. Transfermarkt'ın hazırladığı listeye göre İtalyan teknik adam bu sezon yedek kulübesinden oyuna soktuğu futbolcularından tam 11 gollük katkı verdi. 40 yaşındaki çalıştırıcı bu alanda Süper Lig'in en iyisi olarak ön plana çıktı. Domenico Tedesco, Beşiktaş karşısında takımı 2-0 geride iken Jhon Duran hamlesiyle 3-2'lik zafere ulaştı.

Başarılı çalıştırıcı, son olarak Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde 1-0 geride maç devam ederken yine Duran hamlesiyle son dakikada skoru 1-1'e getirdi. Genç teknik direktör Çaykur Rize deplasmanında da 2-0'dan 5-2'ye maçı çevirmesini bilmişti. Tedesco ligin 5. haftasındaki Trabzonspor derbisiyle göreve başlamıştı.


YENİLMEZ BİR TAKIM

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki döneminde sadece 1 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nin birinci haftasında deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybeden Tedesco'nun ekibi, daha sonra çıktığı 12 maçta mağlup olmadı. İtalyan çalıştırıcı, iç sahada ise ligde ve Avrupa'da hiç yenilgi yaşamadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
