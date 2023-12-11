Fenerbahçe: "Yaşananlar kabul edilemez"

Fenerbahçe Kulübü, Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe: 'Yaşananlar kabul edilemez'
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11 Aralık 2023 23:42
Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası bir paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada "yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

"Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik.

Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz.

Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz."
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