Fenerbahçe Ümraniyespor maçı özeti: 2-1

|M.S.
|Bir sonraki canlı anlatımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
|M.S.
|Bu sonuçla beraber Fenerbahçe ligdeki puanını 41'e yükseltmiş oldu.
|M.S.
|MAÇ SONA ERDİ! Ümraniyespor 1-2 Fenerbahçe.
|90'
|Fenerbahçe 3. gole yaklaştı! Sağ çaprazdan ceza alanına giren Batshuayi kale ağzına çevirdi. Valencia'nın vuruşu kaleci Orkun'da kaldı.
|90'
|KIRMIZI KART! Ümraniyespor'da Onur Atasayar kırmızı kart gördü.
|90'
|GOL İPTAL! VAR'dan gelen uyarıyla Ümraniyespor'un golünden önce Batshuayi'ye faul yapıldığı gerekçesiyle GOL iptal edildi.
|90'
|Sağ çaprazdan ceza alanına giren Umut Nayır uzak köşeye topu gönderdi.
|90'
|GOL Ümraniyespor, Umut Nayır'ın golüyle durumu 2-2'ye getirdi.
|90'
|Jesse Sekidika ceza alanına uzun bir top gönderdi. Altay çıktı ve topu kontrol etti.
|90'
|Fenerbahçe'de Emre Mor oyundan alındı. İsmail Yüksek oyunda.
|90'
|Fenerbahçe'de Emre Mor sarı kart gördü.
|90'
|Fenerbahçe'de Luan Peres oyuna girmeye hazırlanıyor.
|90'
|Maçın sonuna en az 10 dakika ilave edildi.
|90'
|Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve kaleci Orkun itirazları sebebiyle sarı kart gördü.
|90'
|Sol kanattan topu çeviren Enner Valencia'nın pasına Glumac müdahale etmek isterken topu kendi ağlarına gönderdi.
|90'
|GOL VAR'dan gelen uyarıyla GOL kararı verildi. Fenerbahçe 2-1 önde!
|89'
|Fenerbahçe, Glumac'ın kendi kalesine yaptığı vuruşla golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.
|88'
|Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sarı kart gördü.
|87'
|Sağ kanatta topla buluşan Emre Mor yerde kaldı. Karar faul.
|86'
|Fenerbahçe'nin kullandığı korner vuruşunda top kafalardan sekip dışarı çıktı.
|85'
|Ümraniyespor'da Mrsic ve Serkan oyunda. Kartal ve Oğuz kenara alındı.
|84'
|Fenerbahçe yine etkili geldi! Çalımlarla ceza alanına giren Zajc'ın vuruşuna Glumac kafayla müdahale etti.
|83'
|Fenerbahçe etkili geldi! Serdar Dursun'un kafa vuruşunu son anda Orkun kurtardı. Seken topta Zajc'ın kale önünden yaptığı vuruş yandan auta gitti.
|82'
|Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.
|81'
|Fenerbahçe'de Serdar Dursun oyuna girmeye hazırlanıyor.
|80'
|Ceza alanı önünde topla buluşan Rossi'nin vuruşu üstten auta gitti.
|79'
|Umut, ligdeki GOL sayısını 7'ye çıkardı.
|78'
|Savunma arkasına sarkan Umut Nayır, kaleci Altay'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi.
|77'
|GOL Ümraniyespor, Umut'un golüyle durumu 1-1'e getirdi.
|76'
|Michy Batshuayi bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetmiş oldu.
|75'
|Golün ardından deplasman tribününde bulunan Fenerbahçeli taraftarlar takımına olan desteğini arttırdı.
|74'
|Attila Szalai'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Michy Batshuayi kaleciden sıyrılıp topu ağlara gönderdi.
|73'
|GOL Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
|71'
|DİREKTEN DÖNDÜ! Ümraniyespor'da Geraldo'nun şutu direğe çarparak auta çıktı.
|69'
|Ümraniyespor'da Sekidika ve Geraldo oyuna girdi. Çıkan isimler Onur Ayık ve Adel Bettaieb.
|68'
|Orta alanda topla buluşan Umut, Samet'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
|67'
|Fenerbahçe rakip yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|66'
|Fenerbahçe'de Lincoln ve İrfan Can'ın yerine Zajc ve Alioski oyunda.
|65'
|Ümraniyespor sol kanattan üst üste taç atışları kullanıyor.
|64'
|Ümraniyespor'un kullandığı köşe vuruşunda Glumac ceza alanında yerde kaldı. Karar devam.
|63'
|Fenerbahçe'de Zajc ve Alioski oyuna girmeye hazırlanıyor.
|61'
|Ümraniyespor etkili geldi. Onur Ayık'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Ferdi son anda kademeye girdi.
|60'
|Samet Akaydin uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.
|59'
|Emre Mor ile Michy Batshuayi bir pozisyonda yaşadıkları anlaşmazlığın ardından kısa süreli tartışma yaşadı.
|58'
|Valencia'nın tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.
|57'
|Enner Valencia maçta 4. kez sakatlık yaşıyor.
|56'
|Hızlı gelişen Ümraniyespor atağında sağ kanatta topla buluşan Onur Ayık şutunu çekti. Top savunmadan sekti.
|55'
|Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.
|54'
|Durel Avounou uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Altay başarılı.
|53'
|Bu kez de Adel Bettaieb, ceza alanındaki Umut'a ortaladı. Yine Szalai başarılı.
|52'
|Sol kanatta topla buluşan Onur'un ortasında Szalai kafayı vurup topu uzaklaştırdı.
|51'
|Orta alanda topla buluşan Umut, Samet'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
|50'
|Orta alanda topla buluşan İrfan Can, uzak köşedeki Samet'i görmek istedi. Top doğrudan auta gitti.
|49'
|Sol çaprazda topla buluşan Enner Valencia, ceza alanındaki İrfan'ı görmek istedi. Savunmadan seken top kornere gitti.
|48'
|Bu kez de Arao sağ kanattan ortasını yaptı. Samet'ten önce savunma kafayı vurdu.
|47'
|Fenerbahçe etkili geldi! Ferdi arka direğe ortaladı. Rossi'nin kafayla çevirdiği topa son anda savunma müdahale etti.
|46'
|Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
|45'
|Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi Emre Mor oyuna girdi. Oyundan alınan isim Miguel Crespo.
|D.A.
|Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.
|45'
|Orta alanda topla buluşan Crespo, Kartal'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
|45'
|Fenerbahçe etkili geldi! İrfan Can Kahveci'nin ortasına voleyle vuran Enner Valencia'nın şutu üstten auta gitti.
|45'
|Durel Avounou, sağ kanattaki Onur'a uzun bir pas gönderdi. Lincoln ile mücadelesinde yerde kalan Onur faul bekledi ancak karar devam.
|45'
|Fenerbahçe hızlı çıktı, Ferdi'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan ceza alanında yerde kaldı. Karar devam.
|45'
|İlk yarının sonuna en az 7 dakika ilave edildi.
|45'
|Fenerbahçe, Enner Valencia ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.
|44'
|Allyson oyundan alındı. Durel Avounou oyunda.
|43'
|Allyson yeniden kendini yere bıraktı. Durel Avounou oyuna girmeye hazırlanıyor.
|41'
|Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|40'
|Allyson'un tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.
|39'
|Sol kanatta topla buluşan Enner Valencia, Allyson'un sakatlığı sebebiyle topu dışarı gönderdi.
|38'
|Fenerbahçe etkili geldi! Sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi, ceza alanı önündeki Valencia'ya çevirdi. Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.
|37'
|Bu kez de orta alanda topla buluşan Rossi, Strahil Popov'un müdahalesi ile yede kaldı. Karar faul. Fenerbahçeli futbolcular sarı kart bekliyor.
|36'
|Kartal'ın tedavisi sebebiyle oyun durdu.
|35'
|Orta alanda topla buluşan Kartal Kayra, Crespo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
|34'
|Maçta bu dakikalarda oyunun temposu düşmüş durumda.
|33'
|Ümraniyespor hızlı çıkmak istedi ancak Adel Bettaieb'ten önce Samet araya girdi.
|32'
|Onur Atasayar sol çaprazdan ceza alanına sokuldu ancak ofsayt bayrağı havada.
|31'
|Maçın ilk 31 dakikası itibarıyla Fenerbahçe'nin topla oynama yüzdelerinde 73'e 27'lik üstünlüğü bulunuyor.
|30'
|Kornerden seken topta Crespo ceza alanı önünden kaleyi yokladı. Top yine savunmada kaldı.
|29'
|Sol kanatta topla buluşan Rossi çizgiye inip topu içeri çevirmek istedi. Son anda savunma araya girip topu kornere gönderdi.
|28'
|Orta alanda yerde kalan Enner Valencia maçta 3. kez sakatlık geçiriyor.
|27'
|Enner Valencia yeniden sahaya döndü.
|26'
|İrfan Can'ın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşu kaleci Orkun kontrol etti.
|25'
|Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun durdu.
|24'
|Orta alanda yerde kalan Crespo faul bekledi. Karar faul.
|23'
|Fenerbahçe rakip yarı alanda boşluk arıyor.
|22'
|Rossi, Lincoln'un pasıyla sol kanattan hareketlenmek istedi. Allyson araya girip topu taca gönderdi.
|21'
|İlk 21 dakika itibarıyla Ümraniyespor'un 2, Fenerbahçe'nin 8 şutu bulunuyor.
|20'
|Sağ çaprazdan çizgiye inen Valencia topu içeri çevirmek istedi. Glumac'tan seken top kornere gitti.
|19'
|Sağ kanatta topla buluşan Oğuz, Umut'a ortalamak istedi. Ferdi topu uzaklaştırdı.
|18'
|Sağ kanatta topla buluşan İrfan, ceza alanındaki Valencia'ya ortalamak istedi. Son anda savunma araya girdi.
|17'
|Oyun yeniden hareketlendi.
|16'
|Ümraniyespor'da Onur Ayık sakatlığı sebebiyle yerde kaldı. Oyun bir süreliğine durdu.
|15'
|Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.
|14'
|Fenerbahçe çok etkili geldi! Enner Valencia üst üste çalımlarla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Orkun'u da geçmek isteyen Valencia, topu rakibine kaptırdı.
|13'
|Oguz Gürbulak, sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.
|12'
|Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, sarı kart gördü.
|11'
|Bu kez de Ümraniyespor etkili geldi. Umut Nayir'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
|10'
|Fenerbahçe etkili geldi! Rossi'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Orkun'dan döndü. Seken topta Batshuayi'nin vuruşunda yine Orkun başarılı.
|9'
|Sağ çaprazdan topu sürükleyen Ferdi, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top savunmadan sekti.
|8'
|Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.
|7'
|Kartal Kayra, Willian Arao'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
|6'
|Orta alanda topla buluşan Miguel Crespo, Oğuz'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar yine faul.
|5'
|Sol çaprazda topla buluşan Crespo, arka direğe ortaladı. Top doğrudan kaleci Orkun'a gitti.
|4'
|Orta alanda topla buluşan Michy Batshuayi, Tomislav Glumac'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
|3'
|Lincoln bu kez sol kanattan çizgiye inip arka direğe ortaladı. Valencia istediği kafa vuruşunu yapamadı.
|2'
|Sol kanatta topla buluşan Lincoln, Enner Valencia'ya uzun bir pas göndermek istedi. Top doğrudan taca gitti.
|1'
|Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı başladı. İki takıma da başarılar dileriz.
|M.Ö.
|Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
|M.Ö.
|Fenerbahçe XI: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi
|M.Ö.
|Ümraniyespor XI: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Oğuz, Kartal, Onur Ayık, Bettaieb, Umut Nayir
|M.Ö.
|Ümraniyespor, Fenerbahçe karşılaşması öncesi bilet satışı ile ilgili açıklama yaptı. Bu maçta Ümraniyespor tribünlerine logosuz ve Fenerbahçe logolu Passolig sahiplerine bilet satışı yapılmayacağını, bilet alanların biletlerinin iptal edileceğini duyurdu.
|M.Ö.
|Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
|M.Ö.
|Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak.
|M.Ö.
|Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı. Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.
|M.Ö.
|Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.
|M.Ö.
|Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.