Fenerbahçe pota altına NBA'den takviye!

Fenerbahçe Beko, 30 yaşındaki Amerikalı uzun Kyle O'Quinn ile el sıkışmaya çok yakın...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe pota altına NBA'den takviye!
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19 Ocak 2021 14:09
Uzun süredir pota altına kaliteli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Beko, 8 yıl NBA tecrübesi bulunan Kyle O'Quinn ile temasa geçti.

15min.lt'den Donatas Urbonas'ın haberine göre; Fenerbahçe, Kyle O'Quinn ile görüşmelerini ileri seviyeye taşıdı. O'Quinn ile Zalgiris'in de ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin teklifinin daha iyi olduğu vurgulandı.

30 yaşındaki Amerikalı uzunun transferi halinde Fenerbahçe'nin Johnny Hamilton ile yolları ayırabileceği de belirtildi.

NBA'deki en iyi sezonunu 2017/18'de geçiren O'Quinn, ortalama 18 dakika süre alıp 7.1 sayı, 6.1 ribaunt, 2.1 asist ve 1.3 blok ortalamaları yakalamıştı.



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