Fenerbahçe'nin konuğu Sivasspor

Sarı-lacivertli futbol takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin konuğu Sivasspor
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11 Eylül 2021 15:04
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Jose Ernesto Sosa ile Enner Valencia'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Dimitrios Pelkas ile Filip Novak'ın ise müsabaka kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte yeni transferler Mergim Berisha, Diego Rossi, Max Meyer, Burak Kapacak ve Miguel Crespo, teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçlarına çıkacak.


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