Fenerbahçe'nin derbi kurtarıcısı Jhon Duran!

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde takımının adeta kurtarıcısı oldu.

calendar 01 Aralık 2025 22:17 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, bu sezon derbilerde attığı gollerle dikkat çekti.

Kolombiyalı futbolcu, sonradan oyuna dahil olduğu Beşiktaş derbisinde son golü attı ve takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Duran, Galatasaray derbisinde de sonradan oyuna dahil oldu. 21 yaşındaki futbolcu, 90+5. dakikada Levent Mercan'ın ortasında topu ağlara gönderdi ve takımına derbide 1 puanı getirdi. Duran'ın attığı golle, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1-1 tamamlandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
