Fenerbahçe'nin derbi kurtarıcısı Jhon Duran!

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, bu sezon derbilerde attığı gollerle dikkat çekti.
Kolombiyalı futbolcu, sonradan oyuna dahil olduğu Beşiktaş derbisinde son golü attı ve takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Duran, Galatasaray derbisinde de sonradan oyuna dahil oldu. 21 yaşındaki futbolcu, 90+5. dakikada Levent Mercan'ın ortasında topu ağlara gönderdi ve takımına derbide 1 puanı getirdi. Duran'ın attığı golle, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1-1 tamamlandı.
Jhon Duran'ın, 90+5'te Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü!pic.twitter.com/S603H4I5bc
— Sporx (@sporx) December 1, 2025