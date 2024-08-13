Haber Tarihi: 13 Ağustos 2024 20:01 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 20:01

Fenerbahçe Lille Maçı Canlı İzle

Fenerbahçe-Lille canlı izle şifresiz izle | Fenerbahçe-Lille maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe-Lille maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Lille maçı canlı izleme detayları

Fenerbahçe Lille Maçı Canlı İzle
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Fenerbahçe Lille maçı Şampiyonlar Ligi için yoluna devam edecek takımı belirleyecek. Geçtiğimiz hafta Fransa'da oynanan maçta Fenerbahçe Lille karşısında yediği son dakika golü ile 2-1 mağlup ayrılmıştı. Mücadeleyi canlı olarak televizyonlarından takip etmek isteyen taraftarlar FB Lille Maçını Şifresiz ve Kesintisiz Veren Kanallar Listesi aratıyor. İşte Fenerbahçe Lille Maçı Canlı İzle yöntemleri. Tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - LİLLE CANLI İZLE





Fenerbahçe Lille Maçı Canlı İzle

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FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lille arasında oynanacak rövanş maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşması Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Lille Maçı Canlı İzle

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.



Lille: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Angel Gomes, Zhegrova, Haraldsson, David.

TUR İÇİN İHTİMALLER



Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.

Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.

15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

SONRAKİ TUR BELLİ

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.

Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

AVRUPA'DA 274. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde 390 gol gördü.

38. ELEME MAÇI

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 38. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 55 gol attı, kalesinde 45 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunuyor.

Fenerbahçe-Lille karşılaşması Exxen üzerinden ekranlara gelecek.


FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;

Blue Sport 6 Live HD

C More Suomi

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Canada ($/geo/R)

DAZN Deutsch ($/geo/R)

Digi Sport 2 Sparta Pragnia HD

EXXEN Digital Türkiye

LiveScore [app] (ROI only)

M+ Liga de Campeones 7

MATCH! Arena HD

Nova Sport 4 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

Pickx+ Sports 3 HD

Polsat Sport Premium 1 HD

Sport 24 At Sea Extra

Stan Sport Australia

Stöd 2 Sport 3

SuperSport LaLiga HD

TNT Sports 2 HD UK

TV2 Play Norge

TV4 Play+ Sverige

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Danmark HD

Ziggo Sport Docu

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