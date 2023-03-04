Haber Tarihi: 04 Mart 2023 17:51 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 17:51

Fenerbahçe - Kayserispor maçı seyircisiz mi?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı seyircisiz mi? Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan ve Fenerbahçe Kayserispor ile zorlu bir maça çıkacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun kararına göre Kayseri deplasmanında Fenerbahçeli taraftarlar stada alınmayacak.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı seyircisiz mi?
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Fenerbahçe - Kayserispor maçı seyircisiz mi oynanacak? Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe taraftarının Kayseri spor maçında deplasman tribününe alınmayacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, yürütmenin durdurulması için dün başvuruda bulunurken, mahkeme kararını verdi. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı seyircisiz mi oynanacak? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçı için getirilen deplasman yasağındaki yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylece sarı-lacivertli taraftarlar, 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Süper Lig mücadelesinde deplasman tribününde yerini alabilecek. Fenerbahçe taraftarı avukatın, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayseri spor ile Fenerbahçe arasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylece sarı-lacivertli taraftarlar Kayseri deplasmanında tribünde yerini alabilecek.
GÜNCCELLEME: Yaşanılan sıcak gelişmeler ile birlikte maçın tekrar izleyicisiz oynanmasına karar kılınmıştır.

NE OLMUŞTU?

Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar gereğince Kayseri spor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıklanmıştı. Büyük tepki çeken karar sonrası Fenerbahçe, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayseri spor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir." ifadeleri kullanılarak, mahkemeye yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunmuştu.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kayserispor maçının tarihi 2 Mart 2023 olarak açıklanmıştı ancak Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle karşılaşmanın tarihi değişti.

Fenerbahçe Kayserispor maçının yeni tarihi henüz açıklanmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia


Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mané, Mensah, Gökhan
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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