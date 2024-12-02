Haber Tarihi: 02 Aralık 2024 19:31 -
Güncelleme Tarihi:
02 Aralık 2024 19:31
Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı izle şifresiz
Fenerbahçe Gaziantep maçı bein Sports linki | Fenerbahçe Gaziantep maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Gaziantep maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Gaziantep maçı canlı izleme detayları
Fenerbahçe Gaziantep maçı hakemi kim Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı öncesi form durumları
Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
Djiku kart ceza sınırında
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.
Fenerbahçe için büyük fırsat
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden Sarı-Lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Lider Galatasaray, Eyüpspor'a takıldı. Kanarya, Kadıköy'de Gaziantep'i devirirse zirvede fark 3 puana inecek.
Jose Mourinho'dan Beşiktaş uyarısı!
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun cuma gününden itibaren oyuncularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş ile Süper Lig'in 15. haftasında yapacakları derbiyi hatırlattığı öğrenildi. Gaziantep FK'nın çok tehlikeli bir rakip olduğunu vurgulayan Portekizli çalıştırıcının, "Rakibimiz son 6 maçında sadece bir kez kaybetti ve söz konusu dönemde 4 maçını kazandı. Bizim karşımıza moralli çıkacaklar. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Son haftalarda istediğimiz oyunu sahaya yansıtıyoruz ve kazanıyoruz. Gaziantep FK karşısında da kendi futbolumuza odaklanmalıyız. Eğer kendi oyunumuzu oynarsak kazanırız" dediği bildirildi. Derbi öncesi sürpriz bir kayıp yaşamamaları gerektiğini vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik patronunun konuşmasına şöyle devam ettiği öğrenildi: "Gaziantep'i yenerek derbiye moralli çıkmalıyız. Beşiktaş yeni bir hocayla bizim karşımıza çıkacak. Çok problemleri var, fakat bu bizi ilgilendirmemeli. Hiçbir maç oynamadan, iyi mücadele etmeden kazanılmıyor. Bu yüzden her maçta olduğu gibi bizim yine kendi oyunumuza bakmamız gerekiyor. Amacımız her maçımızı kazanmak ve yolumuza moralli olarak devam etmek olmalı. Ben size güveniyorum."
Djiku'ya derbi uyarısı
Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, serisini Gaziantep FK karşısında da sürdürmek ve gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi havasını bozmak istemiyor. Sarı-lacivertlilerde sarı kart sınırındaki Alexander Djiku, Beşiktaş maçı öncesi dikkatli olması konusunda teknik heyet tarafından uyarıldı. Fenerbahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile sakatlığı süren Çağlar Söyüncü takımda yok. Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Mide rahatsızlığı nedeniyle Slavia Prag deplasmanına götürülmeyen Sofyan Amrabat ise takıma dönecek.
Dzeko kafa karıştırdı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçının ilk 11'ini kafasında belirlerken, forvet bölgesi için kararını vermediği öğrenildi. Youssef En-Nesyri ile başlamayı düşünen Portekizli çalıştırıcının, Edin Dzeko'nun Slavia Prag mücadelesindeki performansının ardından kararsız kaldığı bildirildi. Sol kanatta Oğuz Aydın ile devam etmesi beklenen Mourinho'nun ileri uçta tercihini maç saatinde yapacağı bildirildi. İlk tercihini En-Nesyri'den yapması bekleniyor.
Dusan Tadic ilk peşinde
Fenerbahçe'nin en formda oyuncularının başında gelen Dusan Tadic, Gaziantep FK karşısında da takımının hücumdaki en önemli kozu olacak. Oyun zekasıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Tadic, üst üste kazanılan 3 maçlık seride 2 gol ve 2 asistle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Lig'de Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında rakip fileleri birer kez havalandıran Sırp yıldız, bu akşam da ağları sallarsa bir ilki yaşayacak... Ve Sarı-Lacivertli forma altında ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamış olacak.
Szymanski'den ekstra çalışma
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçından sonra Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de oynatıp, Sebastian Szymanski'yi yedeğe çekince, Polonyalı orta saha geçen sezonki görüntüsüne yeniden kavuştu. 25 yaşındaki yıldız, oynadığı son 3 maçta da skor katkısı verdi. Ligde Sivas maçında asist yaptı. Kayserispor maçında fileleri havalandırdı. Slavia Prag maçında da asist yaparak eski günlerine döndüğünün sinyalini verdi. Polonyalı orta saha hem savunma hem de hücum kısmında sürekli aktif rol aldı. Orta sahada yaptığı presle atakları kesti, defanstan top çıkarttı ve topu 3. bölgeye taşıdı. Szymanski, Gaziantep mücadelesinde de skor katkısı yaparak hücuma destek vermek istiyor. Antrenmanların en çalışkan ismi olan Polonyalı idman sonraları ekstra şut ve serbest vuruş çalışmaları yapıp, bundan sonra oynayacağı maçlar için kalecilere gözdağı veriyor.
Jose Mourinho 5'te 5 peşinde
Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun hedefi ortaya çıktı... Süper Lig'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde geçtiğimiz hafta Kayserispor'u deplasmanda 6-2 yenen Kanarya, yeni hocasıyla birlikte ligde ilk kez üst üste 4 maçını kazanmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, Gaziantep FK karşısında da takımından zafer beklerken, 6 yıl sonra ilk kez ligde 5'te 5 yapmak istiyor. Dünyaca ünlü hoca daha önce bunu, İngiltere Premier Ligi'nde Şubat-Nisan 2018 arasında Manchester United ile yaşamıştı.