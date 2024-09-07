Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? | FB-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? Süper Lig yeni sezonla birlikte iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki yeni sezon maç programının belli olmasının ardından heyecanla beklenen derbinin tarihi de netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? İşte araştırılan detaylar...



FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



6. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.



3. hafta ertelenen maçlar



17 Eylül Salı



20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)



18 Eylül Çarşamba



20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19 Eylül Perşembe



20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)



5. HAFTA MAÇ PROGRAMI



14 Eylül Cumartesi



17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)



15 Eylül Pazar



17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)



16 Eylül Pazartesi



20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)



6. HAFTA MAÇ PROGRAMI

20 Eylül Cuma



20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)



21 Eylül Cumartesi:



17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)



22 Eylül Pazar



17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)



23 Eylül Pazartesi



20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

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