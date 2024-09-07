Haber Tarihi: 07 Eylül 2024 14:56 - Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 14:56

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? | FB-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray maçı Süper Lig heyecanının başlamasıyla birlikte yeni sezonda iki büyük kulübün taraftarları başta olmak üzere sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Süper Lig maç programlarının belli olmasının ardından çokça sorgulanan "Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?" sorusu da cevabını bulmuş oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Süper Lig FB - GS derbi tarihi...

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? | FB-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi saat kaçta?
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Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? Süper Lig yeni sezonla birlikte iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki yeni sezon maç programının belli olmasının ardından heyecanla beklenen derbinin tarihi de netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? İşte araştırılan detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

6. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

3. hafta ertelenen maçlar

17 Eylül Salı

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Eylül Çarşamba

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19 Eylül Perşembe

20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)

5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

14 Eylül Cumartesi

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6. HAFTA MAÇ PROGRAMI
20 Eylül Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
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