Fenerbahçe-Galatasaray (FB-GS) maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Galatasaray (FB-GS) maçı, hem ligin zirvesini şekillendirecek hem de taraftarlar arasında büyük bir rekabet yaratacak. Galatasaray, geride bıraktığı 5 haftada 5 galibiyet alarak liderlik koltuğunda yer alırken, Fenerbahçe ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. İki puan farkla rakibini takip eden sarı-lacivertliler, taraftarlarının desteğiyle bu önemli mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Peki, bu merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak bu kritik derbi, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda gerçekleşecek. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbinin canlı yayını ise Bein Sports 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Fenerbahçe, son oynadığı derbide 10 kişiyle Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmişti. Bu kez sahasında oynayacağı mücadelede taraftarlarının gücünü arkasına alarak galip gelmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek liderliği devralmayı hedefliyor. Galatasaray ise liderliğini koruma amacında. İşte muhtemel 11'ler:

Kaleci: Livakovic

Defans: Mert, Becao, Çağlar, Jayden

Orta Saha: Fred, İsmail, Szymanski

Forvet: Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri



Kaleci: Muslera

Defans: Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs

Orta Saha: Sara, Torreira, Mertens

Forvet: Yunus, Barış Alper, Osimhen



Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde yalnızca bir eksikle sahaya çıkacak. Bright Osayi-Samuel, sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara başlayamadığı için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ancak, tecrübeli stoper Alexander Djiku'nun sakatlığını atlatıp takıma geri dönmesi, Fenerbahçe için sevindirici bir gelişme. Ganalı oyuncu, Galatasaray'a karşı sahada olacak.

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Ayrıca, Mauro Icardi'nin durumu maç günü belli olacak. Arjantinli yıldız, sakatlığını atlatmasına rağmen teknik direktör Okan Buruk'un kararı doğrultusunda maç kadrosunda yer alıp almayacak.

Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna kattığı Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli sol kanat oyuncusu, Kasımpaşa maçında yer almasa da Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.

Bu büyük derbiye dair tüm detaylar ve gelişmeleri kaçırmamak için Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayını takip edebilirsiniz.