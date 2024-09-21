Haber Tarihi: 21 Eylül 2024 17:58 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 18:02

Fenerbahçe-Galatasaray (FB-GS) maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverler için büyük bir heyecan yaşanacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak? FB-GS maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Galatasaray (FB-GS) maçı hangi kanalda?
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Fenerbahçe-Galatasaray (FB-GS) maçı, hem ligin zirvesini şekillendirecek hem de taraftarlar arasında büyük bir rekabet yaratacak. Galatasaray, geride bıraktığı 5 haftada 5 galibiyet alarak liderlik koltuğunda yer alırken, Fenerbahçe ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. İki puan farkla rakibini takip eden sarı-lacivertliler, taraftarlarının desteğiyle bu önemli mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Peki, bu merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Fenerbahçe-Galatasaray (FB-GS) maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak bu kritik derbi, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda gerçekleşecek. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbinin canlı yayını ise Bein Sports 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Fenerbahçe-Galatasaray Muhtemel Kadrolar

Fenerbahçe, son oynadığı derbide 10 kişiyle Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmişti. Bu kez sahasında oynayacağı mücadelede taraftarlarının gücünü arkasına alarak galip gelmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek liderliği devralmayı hedefliyor. Galatasaray ise liderliğini koruma amacında. İşte muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe Muhtemel 11:

Kaleci: Livakovic
Defans: Mert, Becao, Çağlar, Jayden
Orta Saha: Fred, İsmail, Szymanski
Forvet: Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

Galatasaray Muhtemel 11:

Kaleci: Muslera
Defans: Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs
Orta Saha: Sara, Torreira, Mertens
Forvet: Yunus, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe'de Önemli Eksik: Osayi-Samuel

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde yalnızca bir eksikle sahaya çıkacak. Bright Osayi-Samuel, sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara başlayamadığı için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ancak, tecrübeli stoper Alexander Djiku'nun sakatlığını atlatıp takıma geri dönmesi, Fenerbahçe için sevindirici bir gelişme. Ganalı oyuncu, Galatasaray'a karşı sahada olacak.

Galatasaray'da Ziyech Sakat, Icardi Kararsız

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Ayrıca, Mauro Icardi'nin durumu maç günü belli olacak. Arjantinli yıldız, sakatlığını atlatmasına rağmen teknik direktör Okan Buruk'un kararı doğrultusunda maç kadrosunda yer alıp almayacak.

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Kostic Sahaya Çıkıyor

Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna kattığı Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli sol kanat oyuncusu, Kasımpaşa maçında yer almasa da Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.

Bu büyük derbiye dair tüm detaylar ve gelişmeleri kaçırmamak için Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayını takip edebilirsiniz.
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