30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
16:30
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
16:30
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
2-030'
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
0-014'
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
16:00
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
15:00
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
16:00
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-047'
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
0-053'
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk heyecan!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 15 futbolcu ilk heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.

30 Kasım 2025 13:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk heyecan!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında iki takımdan 15 futbolcu ilk kez derbi deneyimi yaşamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı oyunculardan Ederson, Tarık Çetin, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'un yanı sıra geçen sezon başında transfer edilen Levent Mercan, bu müsabakada süre alması durumunda ilk Galatasaray derbisini oynamış olacak.

Galatasaray'da ise bu sezon kadroya katılan Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra kaleci Batuhan Şen ve genç oyuncu Arda Ünyay, sarı kırmızılı formayla ilk Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.


Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ise daha önce Galatasaray formasıyla sarı-lacivertlilere karşı 8 kez forma giymişti. Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

- Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen oyuncu oldu.

Sarı-kırmızılı rakibe karşı 6 maçta süre alan tecrübeli futbolcu, 3 müsabakada ise kadroda olmasına karşın süre almadı.

Mert Hakan Yandaş'ı 5 maçla Sebastian Szymanski ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci takip etti. Bu futbolculardan yalnızca Sebastian Szymanski, Galatasaray karşısında gol sevinci yaşadı. Polonyalı oyuncu, geçen sezon Kadıköy'de Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Türkiye Kupası maçında takımının tek golünü kaydetmişti.

- Galatasaray'da en deneyimliler Torreira ve Barış Alper Yılmaz

Sarı-kırmızılı ekipte, Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen futbolcular Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz oldu.

Her iki oyuncu da Fenerbahçe'ye karşı 8 kez sahaya çıkarken, bu isimleri 7'şer maçla Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu takip etti.

Bu 4 futbolcudan yalnızca Lucas Torreira, Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşadı.

Uruguaylı futbolcu, geçen sezon Kadıköy'de Galatasaray'ın 3-1 kazandığı lig maçında takımının ilk golünü kaydetmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.