Fenerbahçe, evinde golü buluyor!

Fenerbahçe, bu sezon ligde evinde oynadığı tüm karşılaşmalarda gol attı.
Sarı-lacivertli ekip, ligde geride kalan süreçte sahasında 6 maça çıkarken, sırasıyla Kocaelispor'a 3, Trabzonspor'a 1, Alanyaspor, Antalyaspor ve Karagümrük'e ise 2'şer gol atmıştı.
Kadıköy'deki son lig maçında Kayserispor filelerine 4 gol gönderen Fenerbahçe, Galatasaray filelerine de 1 gol atmayı başardı.
