Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid Euroleague maçı hangi kanalda, saati kaçta?

Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

28 Aralık 2017 17:37
Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid Euroleague maçı hangi kanalda, saati kaçta?
Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Euroleague'de 15. haftasında Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 15. haftasında oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid maçı naklen yayınlanacak.

28 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid Doğuş maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 20.45'ten itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

- Dörtlü Final'de Fenerbahçe kazandı 

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Dörtlü Final'in ilk maçında rakibini mağlup ederek şampiyonluğa yürümüştü.

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenen Dörtlü Final'in ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 84-75 yenerek finale yükselmiş ve şampiyon olmuştu.

İki takım arasında bugüne dek THY Avrupa Ligi'nde oynanan 13 maçın 6'sını sarı-lacivertliler, 7'sini ise Real Madrid kazandı.

Fenerbahçe Doğuş, son yıllarda ise rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle 2016 yılından bu yana oynadığı 6 resmi maçın 5'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip evinde ise rakibi karşısında sahaya çıktığı son 4 müsabakayı da galip bitirmeyi başardı.

Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, 2 asist daha yapması durumunda Avrupa Ligi kariyerinde 500. asistine ulaşacak.




Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Doğuş – Real Madrid):
Sayı: 80.4 – 84.9

Toplam Ribaund: 32.7 – 35.4
Hücum Ribaundu: 10.0 – 9.9
Savunma Ribaundu: 22.7 – 25.6
Asist: 19.3 – 19.0
Top Çalma: 6.0 – 6.6
Blok: 3.8 – 2.8
2 Sayı Yüzdesi: %53.1 - %54.2
3 Sayı Yüzdesi: %41.1 - %36.4
SA Yüzdesi: %77.7 - %86.1
Verimlilik: 94.4 – 98.9

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Doğuş – Real Madrid):

Sayı: 73.7 – 79.4
Toplam Ribaund: 31.9 – 35.3
Hücum Ribaundu: 11.1 – 11.6
Savunma Ribaundu: 20.7 – 23.7
Asist: 16.6 – 15.7
Top Çalma: 6.1 – 6.1
Blok: 2.8 – 2.9
2 Sayı Yüzdesi: %50.7 - %50.0
3 Sayı Yüzdesi: %34.1 - %33.8
SA Yüzdesi: %76.4 - %77.6
Verimlilik: 77.0 – 83.1

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Doğuş – Real Madrid):

Sayı: Vesely 14.6, Wanamaker 13.2, Datome 11.6 / Doncic 18.5, Thompkins 9.8, Reyes 8.2
Ribaund: Melli 5.3, Vesely 4.7 / Thompkins 6.2, Tavares 5.8, Doncic 5.6
Asist: Sloukas 5.7, Wanamaker 4.3 / Doncic 4.4, Campazzo 3.4
Top Çalma: Wanamaker 1.6 / Campazzo 1.4, Fernandez 1.2
Blok: Vesely 1.1, Thompson 0.9, Melli 0.6 / Tavares 1.0
Verimlilik: Vesely 18.7, Wanamaker 14.6, Sloukas 13.3 / Doncic 25.1, Thompkins 11.8, Tavares 10.9

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