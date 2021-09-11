Fenerbahçe'de genç oyuncular kırmızı çizgi: 'Hak eden formayı alır'

Teknik direktör Vitor Pereira'nın genç oyunculara verdiği forma ve yaşanan heyecan geçici bir süreç olmayacak. Portekizli hoca, Fenerbahçe'de de doğru bildiği yoldan şaşmayacak.Sarı-lacivertli takıma geldiği günden beri genç yıldızlar konusunda titiz davranan, Arda Güler, Muhammed, Fatih Şanlıtürk gibi isimlerden verim alan tecrübeli çalıştırıcı, sezon içerisinde de bu durumu yaymaktan geri adım atmayacak. Aynı zamanda kadroda 25 yaş altında Szalai, Kim Min Jae, Osayi-Samuel, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler de ilk 11'de şans buluyor.Pereira'nın 2017-2020 arasında Çin'de Shanghai SIPG kulübünde çalıştığı dönemde verdiği röportaj bu durumu net olarak ortaya koyuyor."Benim düşüncemde, genç bir oyuncuya sürekli baskı ve stres uygularsanız bu sorun olur. Çok dikkatli davranmalısınız. Sahaya sürdüğünüz genç bir oyuncu hata yapabilir ve yapacaktır da. Genç bir oyuncu bu hataların üstesinden gelecek güce ve zihne sahip olmayabilir. İşte bir hoca olarak bu konuda çok dikkatli olmak zorundasınız. Bu genç oyuncuların seviyesini artırmalısınız. Genç oyuncular şansı hak ettiklerinde onlara şansı vermelisiniz. Genç oyuncuları bitirmek istemiyorum. Genç oyuncuları geliştirmek istiyorum ve şansı hak ettiklerinde de onlara şansı vermek istiyorum."