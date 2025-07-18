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Fenerbahçe'de Bissouma'nın alternatifi hazır!

Orta saha transferinde Yves Bissouma için temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de Malili ismin alternatifi belli oldu.

calendar 18 Temmuz 2025 08:31 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 08:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Bissouma'nın alternatifi hazır!
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Fenerbahçe, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmeyi çok istediği Malili oyuncu Yves Bissouma için temas kurulsa da istenilen sonuç henüz alınamadı. Fenerbahçe'de bu ismin alternatifi olarak Wilfred Ndidi belirlendi.

ALTERNATİF NDIDI

Bu transferde çok vakit kaybetmek istemeyen sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun alternatifi olarak ise Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi'yi belirledi. 28 yaşındaki orta saha için resmi temaslar başladı. PUNCH'un haberine göre; Fenerbahçe oyuncunun 10.3 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Teknik direktör Jose Mourinho da Ndidi'yle bir görüşme yapacak. Oyuncu ikna edilirse; serbest kalma bedeli ödenecek ve Wilfried Ndidi, Fenerbahçe'nin Portekiz kampına katılacak.


2017'DEN BU YANA LEICESTER'DA

2015 yılında Nijerya ekibi Nath Boys'tan 180 bin euroya Genk'e gelen Ndidi, 2 yıl sonra 18 milyon euroya Leicester City'ye satıldı. Tecrübeli orta saha 8 yıldır Ada ekibinin formasını terletiyor.

JUVENTUS'UN DA LİSTESİNDE

Juventus da Douglas Luiz'in ayrılması durumunda oyuncunun boşluğunu Wilfred Ndidi ile doldurmak istiyor. İtalyan ekibi de Nijeryalı'nın durumunu yakından takip ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Nijeryalı orta saha, geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkarken 1 gol 5 asist üretti.




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