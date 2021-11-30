Fenerbahçe'de bir İrfan Can Kahveci klasiği

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, asistlerine devam ediyor. Galatasaray derbisinde Mesut Özil'e harika bir pas veren Milli yıldız, dün de Serdar Dursun'un golünde adrese teslim ortayı yapan isim oldu.

Abone Ol
Fenerbahçe'de bir İrfan Can Kahveci klasiği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2021 11:56
Fenerbahçe'nin son haftalardaki yükselen yıldızı olan İrfan Can Kahveci, Göztepe karşısında da takımın en iyilerinden biriydi. Yıldız futbolcu, sakatlıktan dönüş yaptığı Konya maçında frikikten jeneriklik bir gole imza atmıştı. İrfan, Avrupa Ligi'nde Antwerp deplasmanında da asist yapmıştı. Başarılı oyuncu, geçen hafta ise Galatasaray derbisinde sahneye çıktı. Mesut Özil'in skora dengeyi getiren golündeki harika pası veren isim İrfan Can'dı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu dün Göztepe deplasmanını da boş geçmedi.

9 ikili mücadele kazandı

Milli yıldız, 48. dakikada sağ kanatta topla buluştu. Kafasını kaldırıp ceza sahasına bakan İrfan, boş pozisyondaki Serdar Dursun'a adrese teslim bir orta yollayarak yine harika bir asiste imzasını attı. Başarılı orta saha oyuncusu ayrıca girdiği 14 ikili mücadelenin 9'unu kazandı, 3 top kaptı ve 2 pas arası yaptı. İrfan Can Kahveci, 75. dakikada sarı kart görüp, 78. dakikada kenara geldi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.