Fenerbahçe'de bir İrfan Can Kahveci klasiği

Fenerbahçe'nin son haftalardaki yükselen yıldızı olan İrfan Can Kahveci, Göztepe karşısında da takımın en iyilerinden biriydi. Yıldız futbolcu, sakatlıktan dönüş yaptığı Konya maçında frikikten jeneriklik bir gole imza atmıştı. İrfan, Avrupa Ligi'nde Antwerp deplasmanında da asist yapmıştı. Başarılı oyuncu, geçen hafta ise Galatasaray derbisinde sahneye çıktı. Mesut Özil'in skora dengeyi getiren golündeki harika pası veren isim İrfan Can'dı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu dün Göztepe deplasmanını da boş geçmedi.



9 ikili mücadele kazandı



Milli yıldız, 48. dakikada sağ kanatta topla buluştu. Kafasını kaldırıp ceza sahasına bakan İrfan, boş pozisyondaki Serdar Dursun'a adrese teslim bir orta yollayarak yine harika bir asiste imzasını attı. Başarılı orta saha oyuncusu ayrıca girdiği 14 ikili mücadelenin 9'unu kazandı, 3 top kaptı ve 2 pas arası yaptı. İrfan Can Kahveci, 75. dakikada sarı kart görüp, 78. dakikada kenara geldi.







