Fenerbahçe'de asist ondan sorulur: Dusan Tadic

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic, Teknik Direktör Jose Mourinho tarafından yoğun maç temposu nedeniyle Başakşehir maçına yedek başladı.
7. ASİST
Mücadelenin 55. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Tadic, 74'te Youssef En-Nesyri'nin attığı golde ortayı yapan isim oldu. Sırp yıldız 7 asiste ulaşırken zirvedeki yerini korudu.
"BUNA İHTİYACIMIZ VARDI"
Tadic karşılaşma bitiminde ise şu ifadeleri kullandı: "3 puan bizim için çok önemliydi. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Aldığımız iki yenilgiden sonra buna ihtiyacımız vardı. Hep beraber bunu başardık."
7. ASİST
Mücadelenin 55. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Tadic, 74'te Youssef En-Nesyri'nin attığı golde ortayı yapan isim oldu. Sırp yıldız 7 asiste ulaşırken zirvedeki yerini korudu.
"BUNA İHTİYACIMIZ VARDI"
Tadic karşılaşma bitiminde ise şu ifadeleri kullandı: "3 puan bizim için çok önemliydi. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Aldığımız iki yenilgiden sonra buna ihtiyacımız vardı. Hep beraber bunu başardık."