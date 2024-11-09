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Fenerbahçe'de Alexander Djiku geri döndü

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku, takımla çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Alexander Djiku geri döndü
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09 Kasım 2024 13:50
Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.

Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku, takımla çalışmalara başladı.

Djiku, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Trabzonspor maçında sakatlanmış ve AZ Alkmaar deplasmanında takımıyla birlikte olamamıştı.

Ganalı stoper, Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Sivasspor'a karşı sahada yer alabilecek.
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