Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe'de, Kasımpaşa ile oynanan ligin ikinci hafta maçında tam 8 futbolcu kadroda yer almadı.



Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş, kafilede yer almasına rağmen maç kadrosuna alınmadı.



Sakatlıkları sonrası idmanlarda bireysel çalışmalar yaptıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz kadroda yer bulamadı.



Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Berisha ve Nazım Sangare'nin yanı sıra, Kongolu defans oyuncusu Tisserand ile yeni transfer Alioski de kadroya alınmadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ