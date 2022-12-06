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Fenerbahçe'de 3 isim kasayı dolduracak!

Fenerbahçe'de istenmeyen üç futbolcu, kasayı dolduracak. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 12 milyon euro bonservis geliri bekliyor...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de 3 isim kasayı dolduracak!
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06 Aralık 2022 13:54
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Augsburg
Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonuyla kiraladığı isimlerden yüklü gelir elde etmenin planlarını yapıyor.

Bundesliga ekibi Augsburg, 300 bin Euro'ya kiraladığı Mergim Berisha'nın 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. Genk'te kiralık olarak forma giyen Mbwana Samatta'nın satış opsiyonu da 4 milyon Euro kazandırabilir.

Ligde lider olan Genk Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, opsiyon devreye girecek. Hull City'ye kiralanan Dimitris Pelkas için de İngiliz kulübü, sezon sonunda 4 milyon Euro ödeyecek.

Gözden çıkarılan bu üç oyuncu 12 milyon Euro kazandıracak. 

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