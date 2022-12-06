Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonuyla kiraladığı isimlerden yüklü gelir elde etmenin planlarını yapıyor.Bundesliga ekibi Augsburg, 300 bin Euro'ya kiraladığı'nın 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. Genk'te kiralık olarak forma giyen'nın satış opsiyonu da 4 milyon Euro kazandırabilir.Ligde lider olan Genk Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, opsiyon devreye girecek. Hull City'ye kiralananiçin de İngiliz kulübü, sezon sonunda 4 milyon Euro ödeyecek.Gözden çıkarılan bu üç oyuncu 12 milyon Euro kazandıracak.