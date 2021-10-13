Fenerbahçe Beko, UNICS Kazan'ı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de UNICS Kazan'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, UNICS Kazan'ı ağırlayacak
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13 Ekim 2021 16:08
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 14 Ekim Perşembe günü Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan Fenerbahçe, sezona bir galibiyet ve 2 yenilgiyle başladı.

UNICS Kazan da sarı-lacivertli ekip gibi sezonun ilk 3 maçını bir galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı.


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