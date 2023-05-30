Haber Tarihi: 30 Mayıs 2023 16:24 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 16:24

Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. Lider Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Okan Buruk yönetimindeki Cim Bom, mücadeleden galip ayrılması durumunda 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Peki, Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi koltuğunda Hakan Ceylan oturacak.
Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe'de Osayi ve Lincoln sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique bu maçta sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
İrfan Can Eğribayat, Peres, Szalai, Samet, Ferdi, Zajc, Arao, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi



Antalyaspor
Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Larsson, Wright

Fenerbahçe şansını sürdürmek istiyor


Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.

Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5 olan sarı lacivertliler, ezeli rakibinin bu hafta yenilgisini beklerken hafta sonu oynanacak derbiye şampiyonluk umutlarını sürdürerek çıkmayı hedefliyor.

Valencia Aykut Kocaman'ın rekorunu geçebilecek mi?

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 28 golü bulunan Enner Valencia, sarı lacivertlilerin efsanesi Aykut Kocaman'ın rekoruna çok yakın.

Alex de Souza ile birlikte Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok gol atan iki yabancı oyuncusundan biri olan Valencia, bir gol daha atması halinde Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak olacak. Aykut Kocaman, Fenerbahçe formasıyla 1988-1989 sezonunda attığı 29 golle kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan ismi konumunda bulunuyor.

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