Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle şifresiz | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle!

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle şifresiz | Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Bu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, SoweGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, IcardiFenerbahçe son haftalarda zaman zaman savunmada aksıyor. Ancak Jorge Jesus'un Antalya maçı öncesi elini en çok güçlendiren konu, forvetlerin formda olması. Michy Batshuayi, sakatlığını atlattıktan sonra sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Belçikalı yıldız, Giresun ve Trabzon ağlarını sarstıktan sonra kupadaki Sivas mücadelesinde 1 gol 1 asistle oynayarak göz doldurdu. Fenerbahçe'nin bu sezonki gol makinesi olan Enner Valencia ise Trabzonspor karşısında fileleri havalandırarak ligde 28 gole ulaşmıştı. Ekvadorlu forvet böylece Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Alex ile paylaştı. Valencia, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında ise 36 gollü Erling Haaland (Manchester City) ve 30 gollü Harry Kane'in (Tottenham) ardından 3. sırada. Tecrübeli oyuncu, Antalya ve Galatasaray mücadelelerinde Kane'i geçme şansına sahip.Akdeniz ekibi sezon başında iddialı bir kadro kurup, golcüsü Haji Wright'ı da tutmayı başarmıştı. Ancak alınan sonuçlar hayal kırıklığı oldu. Antalyaspor, ligde son haftalara düşme korkusu yaşayarak giriyor. Fenerbahçe maçının ardından Hatayspor karşısında hükmen galip sayılacak olan Kırmızı-Beyazlılar, son hafta ise ligde kalma savaşı veren Giresun'a gidecek. Bu nedenle Antalya için her puan altın değerinde. Nuri Şahin'in öğrencileri, Kadıköy'den eli boş dönmemek için büyük bir mücadele verecek.