Fenerbahçe açıkladı: Valencia'nın sağlık durumu

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlanan Enner Valencia'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe açıkladı: Valencia'nın sağlık durumu
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13 Nisan 2021 13:28
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de sakatlanan Enner Valencia'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'nın MR'ı çekildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun çekilen MR'ında herhangi bir bulguya rastlanmadığı, az miktarda ödemin mevcut olduğu aktarıldı.

Tedavisine başlanıp gün gün takip edileceği ifade edilen Valencia'nın, Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynaması için bir engelin bulunmadığı öğrenildi.



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