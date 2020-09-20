Fatih Terim. 'Taylan Antalyalı modern 6 numara'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, orta sahada yaşanan krizi Taylan Antalyalı lehine fırsata çevirdiklerini dile getirdi.



Taylan Antalyalı'nın modern bir 6 numara olarak oynadığını belirten Terim, "Bazen krizler fırsata dönüşürse kriz olmaktan çıkıyor. Taylan'da da bu durum var. Çok iyi oynuyor, daha da aşama yapacak. 10 numaraydı, 6 numara oynuyor. Bugün dünya futbolunun kabul ettiği modern bir 6 numara gibi oynuyor Taylan" şeklinde konuştu.



