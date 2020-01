Fatih Terim: 'Gerekli cevabı 19:05'te verdim, konu orada kapandı'

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

BASIN TOPLANTISI

Cezalı olduğunuz zaman, paranız olmadığı zaman, satarak alma eyleminde bulunduğunuz zaman Hiç transfer yapmama ihtimalimiz var, gerektiği zaman yapmadık, gerektiği zaman da oyuncu sattık, sadece oyuncu almadık, gerektiği zaman yarışma içinde oyuncu sattık, oyuncu verdik. Olmazsa da dünyanın sonu değil, kadromuz içerisinden oraya bir yama yapacağız. Şu anda da iyi oynuyorlar zaten. Son 3-4 gün transfer bizde de, dünyada da çok hareketli geçecektir. Biz de arkadaşlarımız da bu hareketliliğe bakacağız. Hem ekonomik hem de teknik olarak bize uygun olursa bakacağız ama gidecekler de olacak.

Teknik direktör Fatih Terim maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunduFatih Terim maçla ilgili olarak, "2. yarı için değişik bir Galatasaray seyrettireceğimizi ifade etmiştik ve böyle bir oyun değişikliği planlıyorduk. Bugün baktığımızda, istenen her şeyi çok iyi yapan, iyi mücadele eden, çok istekli bir Galatasaray vardı. Tüm oyuncularıma Galatasaray'a yakışır oyun için tebrik ediyorum. Konya'yı ne olursa olsun açmak kolay değil, sıkıntılı maçlar da oynadık. Bugün her şeyiyle sahada olan bir Galatasaray vardı." dediGalatasaray'ın hocası ayrıca, "Oyunun birçok yerini değiştirmemiz lazım, mükemmel dememiz doğru olmaz. Oyun içindeki istikrarı devam ettiren, 90 dakika bırakmadan oynayan bir Galatasaray olmalı. Zaman zaman tempoda düşüklük oluyor, pas hataları oluyor, bunlar oyun kontrolünü elinde tutmak isteyen Galatasaray için doğru işler değil ama her geçen gün oynadığından keyif alan bir Galatasaray takımı görüyorum, bu beni mutlu ediyor. Defansın da 1-2 pozisyon dışıdna pozisyon vermemesi, iyi oynaması sevindirici. Baktığımızda biz Çarşamba'dan da geliyoruz. Mental olarak da konsantre durumdayız. 1-2 gün izni hak ettiler." sözlerini kullandıSakatlıklar hakkında konuşan sarı kırmızılı hoca, "Saracchi küçük bir şey hissetti, sprinter bir oyuncu, esirgemiyor sprintlerini. Leipzig'de her maç oynadığı için böyle şeyler olabilir, çok bir şey olacağını sanmıyorum ama Falcao ile yarın MR'ları çekilecek, tedbir amaçlı olur inşallah." sözlerini kulllandıMustafa Cengiz'in açıklamaları sorulurken, "50 seneye yakındır Galatasaray'a emek veren, 50 seneyi aşkındır da Galatasaray'a gönül veren birinin Galatasaraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla, Cuma günü 19:05'te ben gerekli cevabı verdim attığım mesajda, benim için konu orada kapanmıştır." dedi."10 puanlık fark kapanır mı?" sorusuna Terim, "Galatasaray böyle oynamaya devam ettiği sürece her şey kapanır. Ben vazgeçme taraftarı olan biri değilim, vazgeçmeyeceğiz ve sonucu da saygıyla karşılarız ama şu anda her hafta, bir rakibimize yanaşıyoruz ya da önüne geçiyoruz. Kolay da değil bu, haklısınız ama önemli olan hiçbir şeyden vazgeçmememiz. Ne isteğimizden, ne oyundan ne de aleyhimize skor olduğunda oyundan vazgeçmeden oynamalıyız. Zevkli ve çekişmeli geçeceğini söylemiştik, öyle de görünüyor. Anadolu takımlarının da bir başkaldırısı ve iyi oynaması söz konusu, onlara haksızlık etmeyelim. Zor geçecek ama hiçbir başarı da kolay olmuyor, kaderimiz böyle bizim." açıklamasını yaptı.Transfer sorusuna ise, "" sözlerini kullandı Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın