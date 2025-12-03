03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
2-048'
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-375'
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
4-061'
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-178'
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-076'
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
0-049'
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-190'
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-190'
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-488'
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-090'
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Fatih Tekke: "Forma giyen herkes bunu bilecek!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası'nda gruplara kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 03 Aralık 2025 23:05 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 23:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke: 'Forma giyen herkes bunu bilecek!'
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trabzonspor, sahasında 1. Lig ekibi Van Spor FK'yı 2-0 yenerek turnuvada gruplara kaldı.

Bordo-mavililerde maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

"ONURALP'İ KUTLARIM"


Genç kaleci Onuralp'i kutlayan Tekke, "Maçın kritik noktası Onuralp. O kadar top gelmeden özellikle iki top geldi. İlki de kritik ama ikincisi daha kritik. Çok tehlikeli 2 topu çıkarmak genç oyuncu için kutlarım." dedi.

"OYUNDAN KOPTUĞUNUZ ANDA..."

Maçı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Oyun anından koptuğunuz anda her takım size zorluk çıkarıyor. Her anı kontrolünüzde gitmiyor. Genel hatlarıyla top zaten bizde. Set hücumlarımızın çeşitliği fazla değildi. Daha iyi olabilirdik. Mecbur dinlendirdiğim oyuncuları antrenman isteğiyle, bazısını yarım saat, bazını 4 dakika hareketlendirdik o yüzden oyuna soktuk." ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE MAÇI...

Göztepe maçı hakkında konuşan Fatih Tekke, "Hafta sonu maç var. İzmir'de Göztepe ile. Onu da söylemem lazım. Göztepe baskı yapsanız uzun vuruyor, topa oynuyor. Zor maç. Hızları 90 dakika boyuncu durmadan oynayan takım. Top sizdeyken topu kazanıp hızlı hocum yapmaya çalışan takım. Sakatlarımızı düşündüğümüzde zor karşılaşma." sözlerini sarf etti.

ONUACHU VE NİJERYA MİLLİ TAKIMI...

Onuachu'nun Nijerya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna çağrılması hakkında gelen soruya Fatih Tekke, "Geniş kadroda daha net değil. Sadece bizim için değil, bir çok takım için sorun. Devam etmek zorundayız. Mevcut kadromuz bu. Trabzonspor'da forma giyen herkes bunu bilecek. Bu formayı giyiyorsan, bu işi yapıyorsan her anını doğru değerlendirmen lazım. Bugün olumsuz diyemeyeceğim daha da iyi olması lazım" cevabını verdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
