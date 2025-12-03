Fatih Tekke: 'Forma giyen herkes bunu bilecek!'

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trabzonspor, sahasında 1. Lig ekibi Van Spor FK'yı 2-0 yenerek turnuvada gruplara kaldı.
Bordo-mavililerde maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.
"ONURALP'İ KUTLARIM"
Genç kaleci Onuralp'i kutlayan Tekke, "Maçın kritik noktası Onuralp. O kadar top gelmeden özellikle iki top geldi. İlki de kritik ama ikincisi daha kritik. Çok tehlikeli 2 topu çıkarmak genç oyuncu için kutlarım." dedi.
"OYUNDAN KOPTUĞUNUZ ANDA..."
Maçı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Oyun anından koptuğunuz anda her takım size zorluk çıkarıyor. Her anı kontrolünüzde gitmiyor. Genel hatlarıyla top zaten bizde. Set hücumlarımızın çeşitliği fazla değildi. Daha iyi olabilirdik. Mecbur dinlendirdiğim oyuncuları antrenman isteğiyle, bazısını yarım saat, bazını 4 dakika hareketlendirdik o yüzden oyuna soktuk." ifadelerini kullandı.
GÖZTEPE MAÇI...
Göztepe maçı hakkında konuşan Fatih Tekke, "Hafta sonu maç var. İzmir'de Göztepe ile. Onu da söylemem lazım. Göztepe baskı yapsanız uzun vuruyor, topa oynuyor. Zor maç. Hızları 90 dakika boyuncu durmadan oynayan takım. Top sizdeyken topu kazanıp hızlı hocum yapmaya çalışan takım. Sakatlarımızı düşündüğümüzde zor karşılaşma." sözlerini sarf etti.
ONUACHU VE NİJERYA MİLLİ TAKIMI...
Onuachu'nun Nijerya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna çağrılması hakkında gelen soruya Fatih Tekke, "Geniş kadroda daha net değil. Sadece bizim için değil, bir çok takım için sorun. Devam etmek zorundayız. Mevcut kadromuz bu. Trabzonspor'da forma giyen herkes bunu bilecek. Bu formayı giyiyorsan, bu işi yapıyorsan her anını doğru değerlendirmen lazım. Bugün olumsuz diyemeyeceğim daha da iyi olması lazım" cevabını verdi.
