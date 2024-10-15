Haber Tarihi: 15 Ekim 2024 13:36 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 13:36

Faizler ne zaman düşecek? 2024-2025 konut, taşıt, ihtiyaç kredisi düşecek mi?

Merkez Bankası PPK Toplantısı ile ekim ayı faiz kararı küresel merakla bekleniyor. FED'in faiz indirimi yapmasının ardından TCMB faiz indirecek mi? sorusu ekonominin önemli başlıklarından oldu. Küresel ekonomilerin yaklaşık 3 yıldır süren enflasyonla mücadelesinde yavaş yavaş sona yaklaşıldığı görüşü güven kazanırken, Merkez Bankası PPK Toplantısı'ndan faiz indirimi çıkıp çıkmayacağı da piyasalarda merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay toplanıyor. Eylül ayında Merkez Bankası faizi sabit bırakmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ekim Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi gün? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

Faizler ne zaman düşecek? 2024-2025 konut, taşıt, ihtiyaç kredisi düşecek mi?
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Ekim 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ekonominin önemli başlıklarından oldu. 4 yıl aradan sonra FED'in politika faizini 50 baz puan düşürerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığından yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmesi gözleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısına çevirdi. Eylül ayında Merkez Bankası faizi sabit bırakmıştı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakıp bırakmayacağı yada faiz indirimine gidip gitmeyeceği PPK Toplantısı ile netlik kazanacak. İşte, Merkez Bankası toplantı tarihi ve faiz kararı hakkında bilgiler.

2024 EKİM MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ekim ayı faiz kararı 17 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Faiz kararı saat 14.00'da belli olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), geçen ayki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Bankadan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Kurulun enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydettiği vurgulandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Erken bir faiz indirimi yeniden canlanan enflasyon riski oluşturabilir. Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil. Para politikasındaki gevşeme ancak aylık enflasyondaki kalıcı düşüşle birlikte birçok faktörün uygun hale gelmesinin ardından başlayacak. Enflasyonda, beklentilerde ve iç talepte kalıcı iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek. Piyasa, firmalar ve hanehalkı enflasyon beklentilerini yakından izliyoruz, sadece piyasa beklentileri yıl sonu öngörümüze yakınsamaya başladı" demişti.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Yapılan açıklamada "Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir" detayı yer aldı.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2024

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