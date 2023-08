Evvabin namazı nasıl kılınır, kaç rekattır

Müslümanlıkta olan Evvabin namazı ile ilgili bir çok araştırma mevcuttur. Bu konuyla ilgili bilgileri derlerken en net ve doğru şekilde Diyanet İşleri'nin verdiği bilgileri derlemiş bulunuyoruz. Hepsini bir selam ile veya iki rekatta birer selam ile kılınabilir. Her iki şekilde de, ilk iki rekatları, akşam namazının sünneti yerine sayılır. Bu namazı, sünnetten sonra, ayrıca kılmak da olur.'Evvabin', tövbe edip Allah'a sığınanlar ve ona yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvabin namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir. (Müslim, Salatü'l-müsafirin, 143, 144; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 366, 367, 372; Darimi, Salat, 153).Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nafile namaz (Taberani, el-Mu'cemü'l-evsat, I, 250; VII, 191) için de, "Evvabin namazı" tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem'den (s.a.s.) nakledilen "Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rekat namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur" (Tirmizi, Salat, 209; İbn Mace, İkāme, 185) rivayeti de bazı alimlerce evvabin namazı ile irtibatlandırılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamberin kendisinin de akşam namazından sonra altı rekat namaz kıldığı rivayet edilmiştir (Bkz. Şevkani, Neylü'l-evtar, III, 525).Altı rekatlık bir namaz olan evvabin namazı, tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınabilir (Şürünbülali, Merakı'l-felah, I, 148).Evvabin namazı en az 2, en fazla 6 rekat olarak kılınabilir."Niyet ettim Allah rızası için Altı rekat evvabin namazını kılmaya" diye niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınırr ve namaza başlanırSübhaneke'yi okunurEuzü-besmele çekilirFatiha Suresini okunurKur'an'dan bir sure okunurRüku'ya gidilirSecde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilirAyağa kalkarak Kıyama durulurBesmele çekilirFatiha Suresini okunurKur'an'dan bir sure okunurRüku'ya gidilirSecde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilirOturarak Ettahiyyatu okunurAyağa kalkarak Kıyama durulurBesmele çekilirFatiha Suresini okunurKur'an'dan bir sure okunurRüku'ya gidilirSecde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilirAyağa kalkarak Kıyama durulurBesmele çekilirFatiha Suresini okunurKur'an'dan bir sure okunurRüku'ya gidilirSecde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilirOturarak Ettahiyyatu okunurAyağa kalkarak Kıyama durulurBesmele çekilirFatiha Suresini okunurKur'an'dan bir sure okunurRüku'ya gidilirSecde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilirAyağa kalkarak Kıyama durulurBesmele çekilirFatiha Suresini okunurKur'an'dan bir sure okunurRüku'ya gidilirSecde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilirOturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okunur"Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır