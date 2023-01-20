Evde mayonez yapımı! Mayonez nasıl yapılır? İşte mayonezli tarifler

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EVDE MAYONEZ YAPIMI TARİFLERİ

MAYONEZLİ TARİFLER

Evde yemeğe mayonez eklemek artık çok kolay! Mayonez, birkaç temel malzemeyle kolayca evde yapılabilen lezzetli bir sos. Evde mayonez yapımı konusunda size güzel bir haberimiz var. Bu haberi kaydedin ve arkadaşlarınıza sürprizler yapın. Şimdi mayonez nasıl yapılır ve mayonezli tarifler hakkında haberimizi okumaya devam edin.Mayonez, sos ve salata kreması olarak da bilinen bir yemek sosudur. Genellikle yaklaşık yüzde 75 oranında ayçiçeği yağı, diğer yağlar, su, tuz ve sirke gibi bazı katkı maddeleri kullanılarak hazırlanmaktadır. Kremayla aynı konsepte sahip olsa da mayonez daha ince bir konsistenste olup, genellikle daha az sirke içerir. Bununla birlikte, mayoneze eklenen diğer maddelerden kaynaklanan değişkenlik nedeniyle, mayonezin tat ve aroması oldukça farklı özelliklere sahiptir. Mayonez, yüksek oranda yağ içerir ve bu nedenle soğuklarda saklanmalıdır. Mayonez eklenen herhangi bir et ürünü gibi tüketilen besinlerde kolayca bozulabilir.- 1 yumurta sarısı- 2 yemek kaşığı sirke- 1 çay kaşığı tuz- 1 tatlı kaşığı şeker- 250 ml ayçiçeği yağıTüm malzemeleri bir mikser kabına koyun ve mikserinizi orta hıza ayarlayarak, karıştırmaya başlayın. Köpükler oluşana kadar mikserinizi açma veya kapama. Köpükler oluşmaya başladıktan sonra, daha da hantal olana kadar devam edin. Mayonez hazneye almaya hazırdaki sosu geçirebilirsiniz.• 1 yumurta (yumuşak)• 1/2 çay kaşığı tuz• 2 çorba kaşığı toz şeker• 1/2 fincan ayçiçeği yağı• 1/4 fincan limon suyu: Bir mikser veya elektrikli mikser kullanarak, yumurtayı, tuzu, şekeri ve limon suyunu mixleyin. SonMayonez yapımı oldukça kolaydır ve sadece birkaç malzemeden oluşur. Ayrıca, mayonez yapmak için özel bir ekipmana da gerek yoktur; sadece bir kase ve bir çatal yeterlidir. İlk olarak, yumurtanın sarısını kasede ezip unutmayın ki, mayonezi tamamlayabilmek için tereyağıyla emülsiyonlaştırmanız gerekir. Sarıyı ezerken dikkatlice bastırmalısınız, çünkü aksi takdirde sarartacağından mayoneziniz rengini kaybedebilir. Biraz su ilave ederek unutulmaz lezzetli mayonezi tamamlayabilirsiniz!1 yumurta sarısı1 çay kaşığı tuz2 yemek kaşıkları sirke2 yemek kaşıkları zeytinyağ ya da ayçiçeği yağı3-4 yemek kaşıkları hafif süt1. Kasede, yumurtanın sarısını ezip homojen bir karışıma elde edin.2. Tuzu ve sirkeyi karabağla ekleyin ve dikkatlice karabaklayarak çalmaya devam edin.3. Zeytinyağ ya da ayçiçeği yağ ekleyerek (yada ayran, yogurtta gibi alternatifle de) homojen bir sos elde edene kadar çal.Mayonez nasıl yapılır? Bu sorunun cevabını, mayonez yapmanın pratik bir tarifiyle birlikte sunuyoruz. Mayonez yapmak için gerekli malzemeler: 1 yumurta, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı sirke, 1 çay kaşığı tuz. Bir kase içinde tüm malzemeleri karıştırmaya başlayarak mayonezi homojen hale getirin. Homojen hale gelene kadar sürekli karıştırarak mayonezi elde edin.: 2 adet tavuk göğsü, 1 yumurta, 3 çorba kaşığı mayonez, 2 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber.: Tavuk göğsünü temizleyin ve küp şeklinde doğrayın. Sarımsakları rendeleyerek bir kaseye ekleyin. Yumurtayla birlikte karıştırma teli ile çalkalayarak harmanlayacaksan. Son olarak mayonezi, tuzu ve karabiberi ilave edin. Küp şeklindeki tavuğu da içine ekleyerek soslu olarak servis yapabilirsiniz.: 2 orta boy patates, 1 adet limon, 1 çorba kaşığı mayonez, tuz ve karabiber.Hazırlanışı: Patatesleri yıkayarak soyun. Küp şeklinde doğrayarak bir tencereye alın ve kaynar suda haşlayın. Haşladıktan sonra süzgeç yardım ile süzerek kenara ayırın. Limonu rendeleyerek bir kaseye alın ve mayonezi ilave edin. Sürekli olarak çalkalayarak mayonez salata sosu elde edin. Haşlanmış patatesleri de bu sosa ekleyin ve servis tabağa alarak tuz, karabiber gibi baharatlarla süsleyebilirsiniz.: 4 adet havuç, 1 çorba kaşığı mayonez, tuz, karabiber.: Havuçları temizleyin ve rendeleyerek bir kaseye alın. Mayonezi ilave edip sürekli olarak çalkalayarak salata sosunu elde edin. Rendelenmiş havuçları da bu salata sosuna ekleyin ve servis tabağa alarak tuz ve karabiber gibi baharatlarla süsleyebilirsiniz.: 200 gr makarna, 1 çorba kaşığı köri, 1 çorba kaşığı mayonez, tuz ve karabiber.: Makarnayı tencereye alarak kaynamaya bırakın. Kaynamasını tamamladıktan sonra süzgeç yardım ile süzerek kenara ayırın. Bir kaseye köriyi ilave edin ve mayonezi de ilave ederek sürekli olarak çalkalayarak homojen hale getirin. Son olarak süzdürülmüş makarnayı da bu sosa ekleyin ve servis tabağa alarak tuz ve karabiber gibi baharatlarla süsleyebilirsiniz.1. Yumurtanın sarısını bir kaba koyun.2. Üzerine zeytinyağı, sirke, tuz ve biber ekleyin.3. Çevirin ve el blender ile 2-3 dakika çalıştırmaya devam edin.4. Kremayla yoğurdu unutmayın! Bu noktada, mayonezinin seçiminize göre ne kadar sulu olacağına bağlıdır. Öncelikle 1 yemek kaşığı süt ile başlayabilir ve istediğiniz kadar sulu hale gelene kadar daha fazla ekleyebilirsiniz. Süt mayonezinize daha yumuşak bir doku verirken, ayrıca mayonez rengini de beyazlatacaktır.5. Bir tabağa veya yemeğin yanında servis edebilirsiniz!Mayonez yapımı oldukça basittir ve herkesin bileceği gibi, tüm dünyada popüler olan bir sosdur. Ancak mayonezun en çok kullanıldığı ülkeler arasında ilk sıralara Rusya ve Japonya giriyor. Birçok insan mayonezi salatalarla sınırlarlar fakat aslında mayonez çeşitli yemeklere de harika bir lüks ve lezzet katabilir. Ayrıca, mayonezin kendi evinizde yapmanın da oldukça keyifli olduğunu unutmayalım!Mayonezin diğer popüler ülkeleri arasında Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere ve Almanya bulunmaktadır. Bu ülkelerin hepsinde mayonezin yemeklere katılan bir malzeme olarak kullanılmasının yanı sıra, mayonezin salatalarla birlikte tüketilmesi de oldukça yaygındır.