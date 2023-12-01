Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 09:51 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 09:51

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

A Milli Takımımız EURO 2024 elemelerinde başarılı bir grafik çizerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. Şimdi ise en büyük merak konusu EURO 2024 kura çekimi oldu. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 grupları ne zaman belli olacak, Türkiye hangi torbada? Kura Çekimi saat kaçta hangi kanalda sorularının yanıtları aranmaya başlandı. İşte detaylar....

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
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EURO 2024 kura çekimi tarihi için geri sayım başladı. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Takım, kuraya ikinci torbadan katılmak hakkı elde etti. Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek olan EURO 2024 kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları elemelerinde gruplardan lider çıkan milli takım, EURO 2024'te ciddi mücadele verecek. Gözler şimdi Türkiye'nin de yer aldığı EURO 2024 kura çekimi canlı yayın bilgisinde. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye kaçıncı torbada? İşte, kura takvimi ve konu hakkında bilgiler. 
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Euro 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.
Elbphilharmonie'de gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.

Kura çekimi TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan kura çekimi başlama saati ise netleşmedi.

KURA ÇEKİMİ TORBALARI

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım

TURNUVA 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak.


Açılış maçının Münih Stadyumu'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.


 
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