01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu

Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Gençlik ve Spor Bakanlığında Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

calendar 01 Aralık 2025 14:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kariyerinde 2 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu ile olimpiyat 3'üncülüğü bulunan eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada "Kadın güreşimizin öncülerinden, olimpiyat madalyalı, 2 kez dünya, 7 kez Avrupa şampiyonu sporcumuz Yasemin Adar Yiğit'in, Gençlik ve Spor Bakanlığında Spor Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasını tebrik ediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca "Aktif sporculuk döneminde ülkemize sayısız ilki ve büyük başarıları kazandıran Yasemin Adar Yiğit, kadın güreşinin Türkiye'de yükselmesinde en güçlü isimlerden biri oldu. Yeni görevinde başarılar diliyor, Türk sporuna sağlayacağı katkıların aynı kararlılık ve vizyonla devam edeceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.