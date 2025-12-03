Erzurumspor uzatmalarda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası dördüncü eleme turu maçında Erzurumspor, 3. lig ekibi Kahramanmaraşspor'a konuk oldu.
Kahramanmaraş Batıpark Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sonuçlandı. Konuk ekip ilk uzatma devresinde bulduğu golle 3-1 kazanarak Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 28, 98 ve 120+3'te Cheikne Sylla kaydetti. Kahramanmaraşspor'un tek golünü 3. dakikada Muhammet Toklu attı. Erzurumspor'da Mustafa Fettahoğlu 42'de kırmızı kart görürken, Kahramanmaraşspor'da Fikret Yıkılmaz 85'de kırmızı kart gördü.