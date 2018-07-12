Ertuğrul Taşkıran: ''Serkan ile Fenerbahçe'den gelen arkadaşlığımız var''

yeni transferi kaleci, takımınınilçesinde devam eden kampına katıldı.Ertuğrul Taşkıran, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, resmi imzayı attıktan sonra yeni takımının Bolu Gerede'de devam eden kampına katıldığını belirtti.Artık Atiker Konyaspor'un başarısı için ter dökeceğini ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, kendi adına hızlı gelişen ve çok mutlu olduğu bir sürecin tamamlandığını aktardı.Ertuğrul Taşkıran, beğendiği bir camianın formasını giyeceğini belirterek, şunları kaydetti:"Hızlı bir süreç oldu. Teklif geldiğinde de çok mutlu oldum. Kulübün, bir izleyici ve futbolcu olarak ne kadar büyük olduğunun farkındaydım. Bu camianın parçası olacağımı anladım ve bunun bana ilk hissettirildiği andan itibaren de çok mutlu oldum. Buradayım ve mutluyum. Rekabet tabii ki de başarıyı getirecek. Serkan gayet iyi bir sezon geçirdi ve milli takımda oynuyor. Ben de takımıma faydalı olabilmek ve forma mücadelesi için elimden geleni yapacağım. Öncesinde zaten bizimgelen bir arkadaşlığımız vardı. Bu rekabet takıma kesinlikle katkı sağlayacak. Hem performans hem de ortam anlamında. Zaten de güzel bir birliktelik var. Ben de faydalı olabilmek için, bu mücadelede yer alabilmek için elimden geleni sarf edeceğim."Geride kalan sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da oynayan Ertuğrul Taşkıran, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev yapmıştı.