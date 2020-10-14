Erteleme maçında kazanan Galatasaray HDI Sigorta oldu

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Pınar Elma
Afyon Belediye Yüntaş: Alen Sket, Furkan Dur, Bruno Lima, Cristian Poglajen, Berkan Eryüz, Vefa Yılmaz, (Alperay Demircan) (Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo Cansın Görkem Sertel
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Emre Vahit Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, ARM Maurice Torres, Doğukan Ulu, (Onurcan Çakır), Ertuğrul Gazi Metin
Setler: 20-25, 21-25, 18-25
Süre: 85 dakika (28, 32, 25)
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Pınar Elma
Afyon Belediye Yüntaş: Alen Sket, Furkan Dur, Bruno Lima, Cristian Poglajen, Berkan Eryüz, Vefa Yılmaz, (Alperay Demircan) (Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo Cansın Görkem Sertel
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Emre Vahit Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, ARM Maurice Torres, Doğukan Ulu, (Onurcan Çakır), Ertuğrul Gazi Metin
Setler: 20-25, 21-25, 18-25
Süre: 85 dakika (28, 32, 25)