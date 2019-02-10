Ersun Yanal'dan Zenit'e farklı 11

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda salı günü Zenit'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Zenit maçında kadro değişecek. Kayseri'de ilk 11'de forma giyen Serdar, Ekici ve Soldado, UEFA listesinde yer almadıkları için salı akşamı forma giyemeyecek.Sarı kart cezası nedeniyle ligde oynayamayan Mehmet Topal ise takıma dönüyor. Skrtel ile Sadık da iyileşmeleri halinde kadroya dahil edilecek. Yanal'ın Moses'i de 11'e monte etmesi bekleniyor..