Ersun Yanal'dan Zenit'e farklı 11

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda salı günü Zenit'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
AVRUPA'DA YENİ ONBİR
Zenit maçında kadro değişecek. Kayseri'de ilk 11'de forma giyen Serdar, Ekici ve Soldado, UEFA listesinde yer almadıkları için salı akşamı forma giyemeyecek.
Sarı kart cezası nedeniyle ligde oynayamayan Mehmet Topal ise takıma dönüyor. Skrtel ile Sadık da iyileşmeleri halinde kadroya dahil edilecek. Yanal'ın Moses'i de 11'e monte etmesi bekleniyor..
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AVRUPA'DA YENİ ONBİR
Zenit maçında kadro değişecek. Kayseri'de ilk 11'de forma giyen Serdar, Ekici ve Soldado, UEFA listesinde yer almadıkları için salı akşamı forma giyemeyecek.
Sarı kart cezası nedeniyle ligde oynayamayan Mehmet Topal ise takıma dönüyor. Skrtel ile Sadık da iyileşmeleri halinde kadroya dahil edilecek. Yanal'ın Moses'i de 11'e monte etmesi bekleniyor..
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