Ersun Yanal'dan Serdar Aziz'e özel görev!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçında gol yemeden kazanmak istiyor.
Sarı - lacivertlilerin hocası, ligde 15 gol atan Norveçli oyuncuyu Serdar Aziz'le durduracak.
Serdar'dan karşılaşma boyunca Sörloth'a yakın markaj kurmasını isteyen Ersun Yanal, bu oyuncunun ceza sahası içinde topla buluşmasına engel olunmasını istedi.
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Sarı - lacivertlilerin hocası, ligde 15 gol atan Norveçli oyuncuyu Serdar Aziz'le durduracak.
Serdar'dan karşılaşma boyunca Sörloth'a yakın markaj kurmasını isteyen Ersun Yanal, bu oyuncunun ceza sahası içinde topla buluşmasına engel olunmasını istedi.
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