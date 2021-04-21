Ersun Yanal'dan hakem eleştirisi!

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Hatayspor maçı sonrasında iki takımın da iyi oynadığı bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını söyledi.



Mücadelede rakiplerine baskı kurduklarını anlatan Yanal, ilk yedikleri golle ilgili hakemi eleştirdi.



Her şeye rağmen ikinci yarının başında golü bulduklarını dile getiren Yanal, "Bunu iyi oynayarak değerlendirebilirdik." diye konuştu.



