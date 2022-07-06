Erol Bulut'tan transfer açıklaması

Gaziantep FK, hazırlık maçında F.C. Qabala'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer için konuştu.



Hazırlık maçlarında elde edilen galibiyet ya da mağlubiyetin çok önemli olmadığını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:



"Önemli olan istediklerimizi sahaya en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Bugün de arkadaşlarımız bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmaya çalıştı. Ama tabii yetersiz. O yüzden kalitemizi daha da artırmamız lazım. Bu da transfere ihtiyacımız var demek oluyor. Onu da inşallah en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Ondan sonra takımın zaten gidişatı biraz daha değişmiş olacak. Bugünkü fotoğrafa baktığımızda ilk yarı iyi, ikinci yarı biraz düşük."



Bulut, 8 Temmuz Cuma günü Adana Demirspor ile de bir hazırlık maçı yapacaklarını, bu maçın nerelerde olduklarına yönelik daha iyi bir fikir verebileceğini kaydetti.





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